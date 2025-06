Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der ukrainische Sicherheitsdienst und die nationale Polizei berichteten, dass sie einen Beamten entlarvt haben, der illegal 35 Millionen Hrywnja an „Kampf“-Zahlungen an das Personal eines Bataillons in der Region Lwiw geleistet hat.

Quelle: Sicherheitsdienst der Ukraine, Nationale Polizei in Telegram

Der Sicherheitsdienst der Ukraine: .* „Auf der Grundlage der gesammelten Beweise wurde dem Stabschef des Bataillons eine Verdachtsmeldung gemäß Teil 4 des Artikels 425 des Strafgesetzbuches der Ukraine (Vernachlässigung des Militärdienstes unter Kriegsrecht) zugestellt.“

Einzelheiten: Die Sicherheitskräfte beschuldigen den Stabschef eines Bataillons einer der Militäreinheiten der Terrorabwehr der Streitkräfte der Ukraine in der Region Lwiw.

Die Ermittlungen ergaben, dass er zwischen August und Dezember 2023 in unzulässiger Weise falsche Angaben in offiziellen Berichten über die angebliche Teilnahme von Personal an Feindseligkeiten an der Kontaktlinie gemacht hat. Der SBU betont, dass die Einheit nicht an der Frontlinie war, sondern Aufgaben in den rückwärtigen Gebieten erfüllte.

Dennoch erhält jeder Soldat ein monatliches Gehalt von etwa 100.000 Hrywnja.

Über die Wahl einer Zwangsmaßnahme wird derzeit noch entschieden.

Ihm drohen bis zu 8 Jahre Gefängnis, sagte der SBU.