Es ist bekannt geworden, wie die Stromabschaltungen am Sonntag durchgeführt werden

Der Zeitpunkt der Anwendung der Beschränkungen kann sich ändern, so dass es notwendig ist, die Informationen auf den Seiten der regionalen Oblenergos zu verfolgen.

In einigen Regionen wird es am Sonntag, den 26. Oktober, zu vorübergehenden Einschränkungen der Stromversorgung für Haushalte und Industriekunden kommen. Dies berichtet Ukrenerho.

„Der Grund für die Einführung der Einschränkungen – die Folgen der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen“, heißt es in dem Bericht.

Es werden stündliche Abschaltungen geplant:

für Haushaltsverbraucher von 09:00 bis 22:00 Uhr – in einem Umfang von 0,5 bis 1 Umdrehung; für industrielle Verbraucher ist eine Strombegrenzung von 09:00 bis 22:00 Uhr vorgesehen. Ukrenerho fügte hinzu, dass sich Zeit und Umfang der Anwendung der Einschränkungen ändern können.

Das Unternehmen forderte die Ukrainer auf, die Informationen auf den offiziellen Seiten der Oblenergos in der Region zu verfolgen.