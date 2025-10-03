Es ist bekannt geworden, wie viele Ukrainer im Alter von 18-22 Jahren nach Polen gereist sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Polnische Grenzschützer haben im September einen starken Anstieg der Einreise ukrainischer Bürger im Alter von 18-22 Jahren verzeichnet.

Im September verzeichneten die polnischen Grenzschützer einen deutlichen Anstieg der Einreise von Ukrainern im Alter von 18-22 Jahren nach Polen. Dies berichtete der polnische Grenzdienst auf Anfrage von zaxid.net.

Demnach hat sich die Zahl dieser Einreisen im Vergleich zum August mehr als verzehnfacht. Auch die Zahl derer, die Polen in Richtung Ukraine verlassen haben, ist deutlich gestiegen – um das 3,5-fache.

Vom 28. August bis zum 28. September sind mehr als 56 Tausend Ukrainer im Alter von 18-22 Jahren nach Polen eingereist, während mehr als 19,2 Tausend Menschen Polen in Richtung Ukraine verlassen haben. Die Zahl der Ukrainer dieser Altersgruppe, die nach Polen eingereist sind, hat sich im Vergleich zum August mehr als verzehnfacht, während die Zahl derer, die Polen verlassen haben, um das 3,5-Fache gestiegen ist.

Die Ukraine führt keine offiziellen Statistiken über die Zahl der Männer im Alter von 18-22 Jahren, die das Land nach den neuen Beschränkungen der Regierung verlassen haben oder in das Land zurückgekehrt sind. Der staatliche Grenzdienst der Ukraine erklärte, dass eine solche Statistik in der aktuellen Gesetzgebung nicht vorgesehen ist. Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Ministerkabinett Ende August die Regeln für das Überschreiten der Staatsgrenze unter Kriegsrecht geändert hat, so dass Männer zwischen 18 und 22 Jahren das Land verlassen können. Es wurde bekannt, wie viele Ukrainer auf Dauer ins Ausland gehen wollen