Es ist bekannt geworden, wie viele Ziele die Luftverteidigungskräfte zerstört haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Luftabwehrkräfte haben heute 80 feindliche Schahed-, Gerbera- und andere Drohnentypen abgeschossen und vernichtet.

Die russischen Angreifer haben die Ukraine in der Nacht zum 22. Januar mit 94 Kampfdrohnen vom Typ Schahed, Gerbera und Drohnen anderer Typen angegriffen, darunter etwa 55 Schaheds. Dies meldete die Luftwaffe in Telegram.

Ab 9.00 Uhr hat die Luftabwehr 80 feindliche UAVs vom Typ Schahed, Gerbera und Drohnen anderer Typen abgeschossen und unterdrückt.

Es wurden auch Treffer von 10 Angriffsdrohnen an 10 Orten sowie abgeschossene Drohnen (Fragmente) an vier Orten registriert.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Der Angriff dauert an, es befinden sich mehrere feindliche UAVs im Luftraum.

Wie wir bereits geschrieben haben, haben die russischen Angreifer vom Abend des 20. bis zum Morgen des 21. Januar die Ukraine mit einer ballistischen Rakete vom Typ Iskander-M und 97 Drohnen verschiedener Typen angegriffen. Davon konnten 84 Drohnen neutralisiert werden, aber es gab auch einige Treffer.