Die Beliebtheit von Benzinautos nimmt in der Ukraine ab: welche Modelle am häufigsten gekauft werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua

Im Juli wurden etwa 2,3 Tausend neue Autos mit Benzinmotor in den Fuhrpark des Landes aufgenommen. Das sind 6% weniger als im letzten Jahr.

Im Juli wurden etwa 2,3 Tausend neue Autos mit Benzinmotor in den Fuhrpark des Landes aufgenommen. Das sind 6% weniger als im letzten Jahr.

Dies meldet UkrAwtoProm.

Es ist festzustellen, dass der Anteil der Benzinfahrzeuge am Gesamtabsatz von neuen Personenkraftwagen deutlich zurückgegangen ist. Im Juli 2024 machten sie noch 38% des Neuwagenmarktes aus, während es jetzt 35% sind.

Zu den TOP 5 der neuen Pkw-Modelle mit Benzinverbrennungsmotor gehören:

1. HYUNDAI Tucson – 194 Einheiten;

2. KIA Sportage – 153 Einheiten;

3. MAZDA CX5 – 129 Einheiten;

4. RENAULT Taliant – 125 Einheiten;

5. SKODA Octavia – 94 Einheiten.

Gleichzeitig waren im Juli 48% der Gebrauchtwagen, die auf ukrainische Nummernschilder umgestellt wurden, Benziner (10,8 Tausend Einheiten).

Nach Angaben von UkrAwtoProm betrug ihr Durchschnittsalter 9,8 Jahre.

Top 5 der importierten Benzin-Gebrauchtwagen:

1. VOLKSWAGEN Golf – 673 Einheiten;

2. AUDI Q5 – 580 Einheiten;

3. VOLKSWAGEN Tiguan – 578 Einheiten;

4. NISSAN Rogue – 549 Einheiten;

5. AUDI A4 – 410 Einheiten.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Innerhalb von sechs Monaten wurden 12,2 Tausend neue Autos mit Benzinmotor in die ukrainische Autoflotte aufgenommen, das sind 14% weniger als im letzten Jahr.

