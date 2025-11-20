Beschuss in der Region Dnipropetrowsk: drei Menschen verletzt, Tiere getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Drei Männer wurden verletzt. Alle wurden ins Krankenhaus eingeliefert. 38-jähriger Verwundeter in schwerem Zustand. Die Luftabwehr schoss 24 Drohnen über der Region Dnipropetrowsk ab.

Die Russen haben die Bezirke Pawlohrad, Sinelnikowski und Nikopol der Region Dnipropetrowsk angegriffen. Menschen wurden verletzt, Haustiere wurden getötet. Darüber berichtete am 20. November der amtierende Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Vladislav Gayvanenko.

„Der Angreifer hatte es auf Sinelnikowschtschina abgesehen und dabei korrigierte Luftbomben und unbemannte Luftfahrzeuge eingesetzt. Die Gemeinden Mezhevskaya und Wassylkivska wurden angegriffen. Ein Bauernhof geriet in Brand. Nutztiere wurden getötet. Ein Verwaltungsgebäude und eine Stromleitung wurden beschädigt“, sagte er.

Die russische Armee griff auch den Bezirk Pawlohrad – Pawlohrad selbst und die Gemeinde Bogdanivska – mit Drohnen an. Drei Männer wurden dort verletzt. Alle sind im Krankenhaus. ein 38-jähriger Verwundeter befindet sich in einem ernsten Zustand. Ein Feuer ist ausgebrochen. Die Infrastruktur ist verunstaltet.

Es gab Treffer in den Gemeinden Nikopol, Marhanez, Pokrovska, Mirivska und Chervonoigorevska. Die Russen beschossen mit Artillerie, dem Mehrfachraketenwerfersystem Grad und FPV-Drohnen.

Nach den angegebenen Informationen wurde durch den Beschuss des Bezirkszentrums, der gestern Nachmittag erfolgte, ein weiteres Privathaus beschädigt.

Die Luftabwehr hat über dem Gebiet Dnipropetrowsk 24 Drohnen abgeschossen.

Wir werden daran erinnern, dass die russischen Angreifer die Stadt Nikopol mit Artillerie beschossen haben. Zwei Menschen starben und zwei weitere wurden verletzt.