In Bila Zerkwa gab es Brände in Unternehmen aufgrund von Beschuss

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Mehr als 100 Rettungskräfte und 34 Einheiten des Staatlichen Rettungsdienstes, darunter auch Roboter, waren an der Beseitigung der Folgen beteiligt.

In der Nacht zum 1. August begannen die Russen eine Reihe von Angriffen auf den Bezirk Bila Zerkwa. Infolge des Angriffs in Bila Zerkwa kam es zu Großbränden auf dem Gebiet ziviler Unternehmen. Dies meldete der Staatliche Dienst für Notfallsituationen am 1. August.

Um die Folgen zu beseitigen, waren mehr als 100 Rettungskräfte und 34 Einheiten der Ausrüstung des Staatlichen Notdienstes, einschließlich Robotik, im Einsatz.

Es gab keine Todesopfer.

Erinnern Sie sich, dass die russische Armee im Morgengrauen des 1. August einen zivilen Industriebetrieb in der Stadt Balaklija in der Region Charkiw mit Angriffsdrohnen angegriffen hat.

Zuvor war in einem Lagergebäude eines zivilen Unternehmens in der Region Charkiw durch russischen Beschuss ein Großbrand ausgebrochen.