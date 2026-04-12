Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Putins Armee hat laut den Daten des Projekts teilweise Vorstöße in Richtung Donezk und Charkiw erzielt.

Russische Truppen sind in der Nähe von Veterinarnoje und Petropawlowka im Gebiet Charkiw sowie des Dorfes Iwanopolje im Gebiet Donezk vorgerückt. Dies berichtet das OSINT-Projekt DeepState am Sonntag, dem 12. April.

„Der Feind ist in der Nähe von Veterinarnoje, Petropawlowka und Iwanopolje vorgerückt“, heißt es in der Meldung.

Zuvor hatten Analysten berichtet, dass die Gesamtfläche der russischen Besatzung in der Ukraine in der vergangenen Woche um 5,77 km² gewachsen sei. Dieser Wert ist um ein Vielfaches geringer als in den vergangenen Wochen.

Zur Erinnerung: Die ukrainische Armee hat 12 Ortschaften in der Richtung Alexandrowka befreit. Dies teilte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, General Olexander Syrskyj, mit. Im Zuge der Offensive haben die Streitkräfte der Ukraine die Kontrolle über 480 Quadratkilometer Gebiet in zwei Regionen zurückerobert.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, dass die aktuelle Lage an der Front für die Ukraine die beste seit zehn Monaten sei.