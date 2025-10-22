Am Donnerstag wird es in der Ukraine den größten Teil des Tages zu Stromausfällen kommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Donnerstag, den 23. Oktober, wird es in den meisten Regionen der Ukraine von 07:00 bis 23:00 Uhr zu Stromausfällen kommen.

Dies teilte der Pressedienst von Ukrenerho mit.

Für Privathaushalte wird es stündliche Stromausfälle für bis zu drei gleichzeitige Ausfälle geben.

Für Industriekunden gelten ebenfalls Strombegrenzungspläne.

„Sollte sich die Situation ändern, werden wir Sie zusätzlich darüber informieren“, heißt es in der Erklärung.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober griffen die Russen die Energieinfrastruktur der Ukraine massiv an.

Infolge eines massiven Raketen- und Drohnenangriffs auf die Energieinfrastruktur kam es in den meisten Regionen der Ukraine zu Stromausfällen.

In allen Regionen, in denen zuvor Notstromausfälle verhängt worden waren, werden ab 16:00 Uhr am 22. Oktober stündliche Stromausfälle eingeführt.

Der Umfang des rollenden Blackoutplans beträgt bis zu drei Warteschlangen gleichzeitig.