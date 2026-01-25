Drei Menschen wurden bei einem Brand in der Region Saporischschja gerettet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Feuer brach in einer Wohnung aus, wobei die wahrscheinliche Ursache Rauchen war. Rettungskräfte retteten drei Menschen.

Rettungskräfte haben bei einem Brand in der Region Saporischschja drei Menschen gerettet.

*:*: Pressedienst des Staatlichen Notdienstes der Ukraine in der Region Saporischschja in sozialen Netzwerken

** Einzelheiten*: Der Brand ereignete sich in einer der Siedlungen des Bezirks Saporischschja – in einer Wohnung im ersten Stock eines zweistöckigen Hauses brannten Haushaltsgegenstände auf einer Gesamtfläche von 15 Quadratmetern.

Nach Angaben des staatlichen Notdienstes könnte das Feuer durch Unachtsamkeit beim Rauchen verursacht worden sein. Es wurde eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet.

*:*: „Während die Rettungskräfte das Feuer löschten, retteten sie den Besitzer der Wohnung und übergaben ihn an Ärzte. Außerdem evakuierten die Rettungskräfte einen Mann und eine Frau aus dem zweiten Stock.“