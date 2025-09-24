Ehefrau eines Lieferanten von Materialien für Festungsanlagen kaufte ein Haus für fast 1 Million Dollar - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im März 2024 kaufte die Ehefrau eines Begünstigten von Unternehmen, die Holz für Festungsanlagen in Charkiw liefern, Lilia Batyrsultanowa, ein Luxushaus in der Nähe von Kiew mit einem Marktwert von 950.000 Dollar.

Dies geht aus einer Untersuchung von hromadske hervor.

Das 530 Quadratmeter große Haus befindet sich in einer der teuersten Cottage Towns in der Gated Community Sunny Valley der Hauptstadt. Offiziell hat Lilia Batyrsultanova fast 6 Millionen Hrywnja dafür bezahlt, das ist sechsmal weniger als der Marktwert.

Während die Journalisten über diese Immobilie recherchierten, gelang es der Frau, das Haus für 6,5 Millionen Hrywnja an Olexander Sikorsky zu verkaufen. Experten vermuten, dass dies ein Weg ist, um die Beschlagnahmung von Eigentum im Falle eines Verdachts zu vermeiden.

Insgesamt hat die Familie Batyrsultanov in den drei Kriegsjahren Immobilien im Wert von über einer Million Dollar gekauft. Neben dem Haus in Kiew besitzen sie ein 500.000 Dollar teures Haus in der Nähe von Charkiw und einen Lexus LX 500D aus dem Jahr 2024 im Wert von mehr als 100.000 Dollar.

Gleichzeitig verdiente das Paar laut der Erklärung von 2020 weniger als eine Million Hrywnja pro Jahr, und die Ehefrau Lilia hatte danach keine offiziellen Geschäfte mehr.

Im Februar 2025 kaufte die Schwiegermutter von Olexij Prokopenko, dem Leiter des SBU-Büros in der Region Chmelnyzkyj, ein 180 m² großes Penthouse im Wohnkomplex Shevchenkivskyj der Business Class in Kiew.