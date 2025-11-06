Eine Drohne hat ein mehrstöckiges Gebäude in Kamenskoye getroffen - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Anwohner hörten mehr als 20 Explosionen. In einem fünfstöckigen Wohngebäude, das von einer Drohne getroffen wurde, brach ein Feuer aus.

Am Mittwochabend, den 5. November, kam es in Kamenskoje in der Region Dnipropetrowsk zu einer Reihe von Explosionen, die auf einen Angriff einer russischen Drohne zurückzuführen sind. Der Journalist Andrij Tsapienko schreibt über den Einschlag in einem fünfstöckigen Wohngebäude.

Ihm zufolge waren mehr als 20 Explosionen in der Stadt zu hören. Eine der Drohnen hat ein mehrstöckiges Gebäude getroffen, es gibt Verletzte.

Zuvor registrierte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte mehrere Gruppen feindlicher Drohnen im Norden und im Zentrum der Region Dnipropetrowsk – in Richtung Dnepr und Kamenskoje.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das russische Militär am 23. Oktober einen massiven Drohnenangriff auf Kamenskoje gestartet hat. Das Hauptziel der russischen Angriffe war das Kraftwerk Srednedneprovskaya. Danach kam es fast überall in der Region Dnipropetrowsk zu Stromausfällen.

