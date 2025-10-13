Eine medizinische Einrichtung, ein Geschäft und ein Auto wurden beschädigt: Fotos von den Folgen des Beschusses von Charkiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Infolge des Beschusses von Charkiw durch gelenkte Luftbomben wurden in der Stadt Zerstörungen und Brände verzeichnet, und es gibt Opfer unter den Anwohnern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Staatlichen Notfalldienst der Ukraine.

Nach Angaben von Rettungskräften wurde einer der Einschläge auf dem Gelände eines Krankenhauses im Stadtteil Saltowskij verzeichnet.

Ein einstöckiges Garagengebäude wurde teilweise zerstört, und ein dreistöckiges Gebäude der medizinischen Einrichtung, ein Geschäftsgebäude und Autos wurden beschädigt. Es gab zwei Brandherde.

„Alle Patienten, die sich zum Zeitpunkt des Angriffs durch feindlich gelenkte Luftbomben im Krankenhaus befanden, wurden in eine andere medizinische Einrichtung verlegt. Sie werden derzeit von Ärzten untersucht“, hieß es in der Erklärung.

Einheiten des staatlichen Rettungsdienstes, darunter Pyrotechniker und Psychologen, sowie Polizei, medizinische und kommunale Dienste sind am Tatort im Einsatz.

Die Agentur veröffentlichte auch ein Foto der Nachwirkungen des feindlichen Angriffs.

Foto: Staatlicher Notdienst der Ukraine (SES) (https://t.me/dsns_telegram)

Der Beschuss von Charkiw

Am Abend des Montag, den 13. Oktober, hat die russische Armee Charkiw mit gelenkten Luftbomben angegriffen.

Der Angriff beschädigte eine medizinische Einrichtung in einem der Bezirke sowie Autos und verletzte vier Menschen.