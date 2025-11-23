Eine russische Drohne hat einen Mann in Cherson angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Sanitäter haben den Verletzten in einem mittelschweren Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Russische Truppen haben einen 54-jährigen Mann mit einer Drohne im Bezirk Dniprovsky von Cherson angegriffen. Dies teilte die regionale Militärverwaltung von Cherson am Sonntag, den 23. November mit.

„Ein 54-jähriger Einwohner von Cherson fiel unter dem feindlichen Angriff. Er erlitt ein Explosionstrauma und Schrapnellwunden an den Beinen“, heißt es in der Meldung.

Das Opfer wurde in einem mittelschweren Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Vor kurzem griff die russische Drohne einen Passanten in Cherson an, der Mann wurde mit zahlreichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Zuvor wurde über den Fall eines Drohnenangriffs auf ein ziviles Auto berichtet. Ein 68-jähriger Mann wurde durch den Beschuss verletzt.