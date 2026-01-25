Eine russische Drohne trifft ein Hochhaus in Charkiw, eine Person wird verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Nachmittag des 25. Januar griffen die Russen Charkiw mit einer Drohne an und trafen ein Hochhaus.

Quelle: Bürgermeister Ihor Terechow

Einzelheiten: Das Hochhaus befindet sich in der Nähe eines örtlichen Einkaufszentrums.

Laut dem Büro des Bürgermeisters gibt es Verletzte – die Zahl ist derzeit nicht bekannt.

Aktualisiert: Die regionale Militärverwaltung von Charkiw teilte später mit, dass eine 80-jährige Frau verletzt wurde.

Zur Erinnerung: Die Zahl der Verwundeten infolge des nächtlichen feindlichen Angriffs auf Charkiw in der Nacht zum 24. Januar ist auf 27 Personen gestiegen.