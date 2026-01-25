Die ukrainischen Streitkräfte haben eine neue Gruppe von Angreifern vernichtet - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den letzten 24 Stunden, vom 24. auf den 25. Januar, hat die russische Armee weitere 1.020 Soldaten und 115 Fahrzeuge an der Front verloren.

In den letzten 24 Stunden, vom 24. bis 25. Januar, haben die Streitkräfte der Ukraine weitere 1.020 russische Soldaten an der Front ausgeschaltet. Außerdem zerstörten die ukrainischen Streitkräfte nicht nur 32 Artilleriesysteme, 847 Drohnen und 115 Fahrzeugeinheiten. Dies meldet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Vom 24. Februar 2022 bis einschließlich 25. Januar 2026 betrugen die geschätzten Kampfverluste des Feindes also: