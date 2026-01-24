Die Polizei hat eine Iskander-M neutralisiert, die in Kiew abgestürzt ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Fragmente der Rakete mit einem etwa 500 Kilogramm schweren Sprengkopf lagen in der Nähe von Wohnhäusern und einer Tankstelle.

Sprengstofftechniker der Kiewer Polizei haben den Sprengkopf der Iskander-M-Rakete entschärft, die nach dem nächtlichen Angriff der Russen auf die Hauptstadt nicht detoniert ist. Dies meldete die Nationale Polizei der Ukraine auf ihrer Facebook-Seite.

Fragmente der Rakete mit einem etwa 500 Kilogramm schweren Sprengkopf lagen in der Nähe von Wohnhäusern und einer Tankstelle im Kiewer Stadtteil Dniprovsky.

„Die Munition befand sich in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern und Infrastruktureinrichtungen, was eine ernste Gefahr für die Menschen darstellte“, heißt es in der Nachricht der Ordnungshüter.

An der Arbeit beteiligt waren Sprengstofftechniker der Polizei und Pioniere des staatlichen Rettungsdienstes. Die Spezialisten brachten den Raketensprengkopf in einen sicheren Zustand und zogen ihn dann mit Hilfe von Spezialgeräten zur weiteren Neutralisierung auf dem Schießplatz heraus.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Nacht zum 24. Januar während eines massiven Angriffs durch Angriffsdrohnen und ballistische Raketen in Kiew und der Region Explosionen zu hören waren.