In einem Club in Odessa wurde russischsprachige Musik gespielt, worüber der Leiter der regionalen Militärverwaltung empört war

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Chef der regionalen Militärverwaltung von Odessa, Oleh Kiper, ordnete an, die Situation mit der Verwendung russischer Musik im Odessa Club Palladium zu untersuchen, und die Polizei traf vor Ort ein.

Quelle: Kiper auf Telegram, lokale Medien Dumskaya

Einzelheiten: Nach Angaben von Dumskaya hat ein DJ am Abend im Palladium auf einer Party ein Lied auf Russisch gespielt. Nach Angaben der Publikation handelte es sich um ein Stück von jungen belarussischen Musikern. Später traf die Polizei in der Diskothek ein.

Die direkte Rede von Kiper: „Odessa ist eine Stadt, die fast jeden Tag unter russischen Angriffen leidet. Und zu dieser Zeit werden in einem Nachtclub Lieder von russischen Künstlern gespielt. Und das im vierten Jahr eines umfassenden Krieges.

Während unsere Verteidiger ihr Leben geben, vergnügt sich jemand mit den Soundtracks des Angreiferlandes und verachtet das Andenken an die Opfer.

Ich habe die zuständigen Abteilungen der regionalen Militärverwaltung angewiesen, die Situation zu untersuchen und eine juristische Bewertung der Aktionen des Veranstaltungsortes vorzunehmen. Die Organisatoren müssen erklären, wie dies in einer Stadt möglich war, die offiziell als Kriegsgebiet anerkannt ist.“