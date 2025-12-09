In einigen Regionen haben Notstromabschaltungen begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In mehreren Regionen der Ukraine wurden Notstromabschaltungen eingeleitet, um das Stromsystem zu stabilisieren.

Dies meldete der Pressedienst der NPC Ukrenerho.

„Der Grund für die Verschärfung der Einschränkungen sind die Folgen der vorangegangenen massiven Raketen- und Drohnenangriffe“, hieß es in der Erklärung.

Die zuvor veröffentlichten Blackout-Pläne in den Regionen, in denen die Notstromversorgung unterbrochen wurde, sind derzeit nicht in Kraft. Stromtechniker arbeiten daran, die Stromversorgung wiederherzustellen.

Es wurde nicht angegeben, in welchen Regionen die Notstromausfälle eingeführt wurden.

Um es kurz zu machen:

Am 9. Dezember wird es in allen Regionen der Ukraine von 00:00 bis 23:59 Uhr Einschränkungen des Stromverbrauchs geben, mit 2 bis 4 Stromsperren.

Am 8. Dezember wurden bereits in mehreren Regionen der Ukraine Notstromabschaltungen eingeführt.