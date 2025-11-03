Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In einigen Regionen der Ukraine wird der Stromverbrauch am 4. November eingeschränkt.

Dies meldet Ukrenerho.

„Am 4. November wird es in einigen Regionen der Ukraine Einschränkungen beim Stromverbrauch geben. Der Grund für die Einschränkungen sind die Folgen der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Stromanlagen“, heißt es in der Erklärung.

Die stündlichen Ausfälle werden von 08:00 bis 11:00 Uhr und von 15:00 bis 22:00 Uhr sein, mit einem Umfang von 0,5 bis 1,5 Warteschlangen.

Die Zeitpläne der Strombeschränkungen sind ebenfalls von 08:00 bis 11:00 Uhr und von 15:00 bis 22:00 Uhr für industrielle Verbraucher.

„Die Zeiten und der Umfang der Einschränkungen können sich ändern. Beachten Sie die Informationen auf den offiziellen Seiten der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region“, fügt Ukrenerho hinzu.

Um es kurz zu machen:

Am 3. November um 8:30 Uhr war der Stromverbrauch in der Ukraine um 6,8 % höher als zur gleichen Zeit am vorherigen Werktag, Freitag, dem 31. Oktober.

In der Ukraine wurden die stündlichen Stromausfälle und die Strombeschränkungen für die Industrie in allen Regionen aufgrund von Notreparaturarbeiten aufgehoben.