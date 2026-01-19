In einigen Regionen wurden Notstromabschaltungen eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Aufgrund der schwierigen Situation im Stromnetz wurden in mehreren Regionen der Ukraine Notstromabschaltungen eingeführt, aber NPC Ukrenerho hat nicht angegeben, um welche Regionen es sich handelt.

Dies meldete der Pressedienst von NPC Ukrenerho.

Die zuvor veröffentlichten Blackout-Pläne in den Regionen, in denen Notabschaltungen vorgenommen wurden, sind derzeit nicht in Kraft.

„Die Situation im Stromnetz kann sich ändern. Beachten Sie die Meldungen auf den Seiten des Verteilernetzbetreibers (oblenergo) in Ihrer Region.

Wenn Sie jetzt Strom haben, gehen Sie bitte sparsam damit um“, so Ukrenerho weiter.

Um es kurz zu machen:

Energieminister Schmyhal wies darauf hin, dass es aufgrund der niedrigen Temperaturen und der veralteten Infrastruktur in Kiew und der Region immer wieder zu lokalen Unfällen kommt und dass Reparaturarbeiter daran arbeiten, die Wärmeversorgung von 143 Häusern in der Hauptstadt wiederherzustellen.