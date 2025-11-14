Stromausfälle in drei Regionen aufgrund eines russischen Angriffs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Nach einem russischen Luftangriff auf das ukrainische Stromnetz sind einige Verbraucher in den Regionen Donezk, Kiew und Odessa ohne Strom.

Dies berichtet der Pressedienst des Energieministeriums.

In dem Bericht heißt es, dass die Ingenieure des Elektrizitätswerks umgehend mit der Wiederherstellung der beschädigten Anlagen beginnen.

Das Energieministerium hat sich nicht dazu geäußert, ob die Strombeschränkungen am 14. November verschärft werden, während Ukrenerho feststellte, dass die Fahrpläne wie geplant funktionieren werden.

„Wir bitten die Verbraucher dringend, den Strom den ganzen Tag über rationell zu nutzen, insbesondere während der Spitzenverbrauchszeiten am Morgen und am Abend. Dies trägt dazu bei, die Belastung des Netzes zu verringern“, heißt es in der Erklärung.

Um es kurz zu machen:

Der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko stellte fest, dass das Kiewer Stromnetz durch den russischen Angriff beschädigt wurde.

Am Freitag, den 14. November, wird es in den meisten Regionen der Ukraine zu Stromausfällen kommen.