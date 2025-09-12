Das Energieministerium hat DTEK und Fluence für die Stärkung der Energieresilienz der Ukraine gedankt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Energieministerium hat sich bei DTEK und dem US-amerikanischen Unternehmen Fluence Energy B.V. für die Umsetzung des Projekts des größten Energiespeicherkomplexes des Landes mit einer Kapazität von 200 MW bedankt.

Dies teilte Energieministerin Svitlana Hrynchuk nach Angaben von RBK Ukrajina mit.

„Ich bin der DTEK Group für ihre Proaktivität in dieser Angelegenheit dankbar und unseren amerikanischen Partnern von Fluence für die fortschrittlichen Technologien, die dafür sorgen, dass jedes neue Megawatt an Speicherleistung wie ein Schutzschild für das gesamte Stromsystem wirkt. Das bedeutet mehr Sicherheit für die Ukrainer und weniger Risiken von Stromausfällen“, sagte sie.

Ihr zufolge ist der in Betrieb genommene Komplex von unbestrittener Bedeutung für die energetische Nachhaltigkeit des Landes und bietet zusätzliche Möglichkeiten zum Ausgleich des Stromsystems angesichts der ständigen Angriffe auf die Energieinfrastruktur.

Die Gesamtkapazität des Systems beträgt 400 MWh, was etwa 600.000 Haushalte zwei Stunden lang mit Strom versorgen wird. Der Komplex umfasst sechs Anlagen in den Regionen Kiew und Dnipro. Die Investitionen in das Projekt belaufen sich auf insgesamt 125 Millionen Euro.

Hrynchuk fügte hinzu, dass dieser Schritt auch zur Umsetzung des nationalen Aktionsplans für erneuerbare Energien bis 2030 beitragen wird.

Wie bereits berichtet, wurden die Energietechniker von DTEK vom ukrainischen Energieministerium ausgezeichnet. Sie wurden für die Wiederherstellung der Stromversorgung in Cherson ausgezeichnet.

Zuvor hatte das DTEK von Rinat Achmetow eine Auszeichnung des Präsidenten für die Beseitigung der Folgen massiver Raketenangriffe erhalten.