Das Energieministerium hat eine Änderung der Taktik der russischen Angriffe auf den ukrainischen Energiesektor angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Russische Föderation hat ihre Taktik bei den Angriffen auf den Energiesektor geändert und versucht, gleichzeitig die Erzeugungs- und Verteilungsnetze zu treffen.

Dies erklärte der Erste Stellvertretende Energieminister Artem Nekrasov.

„Wir sehen, dass der Feind seine Taktik geändert hat und versucht, sowohl die Erzeugungsanlagen als auch die Übertragungs- und Verteilungsnetze gleichzeitig anzugreifen“, sagte Nekrasov.

Ihm zufolge stabilisiert sich das System jetzt allmählich, aber die vollständige Erholung wird Zeit brauchen.

Nekrassow wies darauf hin, dass in den meisten Regionen des Landes nach dem Angriff vom 8. November stündliche Stromausfälle und Strombegrenzungen für Industrie und Gewerbe eingeführt wurden.

Am schwierigsten ist die Lage nach wie vor in den Regionen Charkiw, Sumy und Poltawa. Dort sind bis zu drei stündliche Stromausfälle gleichzeitig in Kraft.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht zum 8. November hat die russische Armee den massivsten Angriff auf das Centrenergo-Wärmekraftwerk seit Beginn des Krieges gestartet.