Die Energieversorger haben Stromausfälle abgesagt, aber die Situation kann sich ändern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Energieversorger haben Stromausfälle für die Bevölkerung abgesagt, aber die Situation kann sich ändern.

Dies meldete der Pressedienst von Ukrenerho.

„Derzeit sind stündliche Stromausfälle in der gesamten Ukraine abgesagt worden“, heißt es in der Erklärung.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass es im Laufe des Tages wieder zu Stromausfällen kommen wird. Stromingenieure raten dringend dazu, von 14:00 bis 22:00 Uhr sparsam mit leistungsstarken Geräten umzugehen.

Darüber hinaus gelten in einigen Regionen noch bis 19:00 Uhr Stromabschaltungen für industrielle Verbraucher.

Zur Erinnerung:

Am 30. Oktober wurden als Folge eines massiven Raketen- und Drohnenangriffs auf die Energieinfrastruktur in allen Regionen der Ukraine Verbrauchsbeschränkungen eingeführt.