Entscheidung über 'Reparationsdarlehen' für die Ukraine sollte vor Weihnachten fallen, Frederiksen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Europäische Union könnte beschließen, der Ukraine noch vor Weihnachten, d.h. bis zum 25. Dezember, ein „Reparationsdarlehen“ aus den eingefrorenen Vermögenswerten des russischen Regimes zu gewähren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nach einem Treffen der „Koalition der Entschlossenen“.

Ihr zufolge ist dies in erster Linie eine politische Entscheidung. Es gibt technische Details, aber die werden im Laufe des Prozesses geklärt werden.

„Natürlich gibt es technische Details, aber in erster Linie ist dies eine politische Entscheidung. Ich denke, wir sollten so arbeiten, dass wir bis Weihnachten eine Entscheidung haben. Damit wir der Ukraine für die nächsten Jahre Mittel zur Verfügung stellen können“, erklärte Frederiksen.

Reparationsdarlehen: Was ist bekannt