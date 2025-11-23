Erdogan kündigt Anruf bei Putin an: Sie werden über den Frieden in der Ukraine und den Getreidekorridor sprechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, dass er morgen ein Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin führen wird. Die Parteien werden über Wege zum Frieden in der Ukraine und die mögliche Wiederaufnahme des Getreideabkommens sprechen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf AA und Erdogans Beitrag in den sozialen Medien X.

Während seiner Rede auf dem G20-Gipfel wies der türkische Staatschef darauf hin, dass er diese Woche den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Gast hatte.

„Während unserer bilateralen Treffen haben wir ausführlich über den russisch-ukrainischen Krieg gesprochen und darauf bestanden, was wir tun können und wie wir Frieden erreichen können“, sagte Erdogan.

Er fügte hinzu, dass er morgen, am 24. November, ein Telefongespräch mit Putin führen wird. Während des Gesprächs werden die beiden Staatsoberhäupter über Wege zum Frieden in der Ukraine sprechen, darunter auch über die Wiederherstellung des Getreidekorridors.

„Unsere Bemühungen um den Getreidekorridor zielen darauf ab, den Weg zum Frieden zu öffnen. Bei den morgigen Gesprächen werde ich Herrn Putin erneut auf dieses Thema ansprechen. Ich denke, es wird sehr gut sein, wenn es uns gelingt, diesen Prozess in Gang zu bringen“, sagte der türkische Präsident.

Er betonte, dass Ankara eine vollständige Mobilisierung der Bemühungen angekündigt hat und hofft, dass es gelingen wird, der Ukraine Frieden zu bringen.

