Erledigte Arbeiten werden in der Ukraine annulliert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Gesamteinsparungen der ukrainischen Wirtschaft aufgrund dieser Neuerung werden auf 20,2 Mrd. Hrywnja pro Jahr geschätzt.

Die Regierung plant, die Bescheinigungen über abgeschlossene Arbeiten abzuschaffen. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde bereits der Werchowna Rada vorgelegt, sagte Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko am Samstag, den 6. September, in Telegram.

„Die Regierungsvorlage #13598 hebt die obligatorische Unterzeichnung der Urkunde über die abgeschlossene Arbeit für die bargeldlose Bezahlung von Dienstleistungen als Bestätigung des Erhalts der Dienstleistung auf. Solche Normen werden es den ukrainischen Unternehmen erleichtern, mit europäischen Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten“, sagte sie nach einem Treffen mit Unternehmern in der Region Transkarpaten.

Ihr zufolge werden die Einsparungen der Unternehmen durch diese Innovation auf 20,2 Milliarden Hrywnja pro Jahr geschätzt.

Zuvor hatte die Regierung von Yulia Swyrydenko einen Entwurf für ein Aktionsprogramm für zwei Jahre vorgelegt. Korrespondent.net hat erfahren, woraus es besteht und welches die Prioritäten für die Entwicklung der Ukraine sind.

