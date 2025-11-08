EU und Belgien können sich nicht auf Rosskastanien einigen - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein technisches Treffen zwischen Vertretern der Europäischen Kommission und Belgiens am Freitag, den 8. November, hat keinen Durchbruch in Bezug auf den Transfer eingefrorener russischer Vermögenswerte zur Unterstützung der Ukraine gebracht. Dies berichtet Euronews unter Berufung auf Quellen.

Das offizielle Brüssel ist besorgt über den Mangel an alternativen Vorschlägen der Europäischen Kommission, eingefrorene russische Vermögenswerte zur Finanzierung der Ukraine zu verwenden.

„Für Belgien ist es wichtig, dass alle Optionen in Betracht gezogen werden. Jeder mögliche Ansatz sollte gründlich und transparent geprüft werden, um die beste Lösung zu gewährleisten“, sagte eine der Quellen und fügte hinzu, dass sie diese Optionen noch nicht gesehen hätten.

Die Quellen sagten, Belgien sei „noch nicht enttäuscht“ über das Fehlen weiterer Vorschläge der Europäischen Kommission, „aber die Zeit läuft ab und wir bleiben konstruktiv“.

Eine der europäischen Quellen sagte ihrerseits, dass die EU immer noch hofft, eine Einigung mit Belgien zu erzielen, aber einräumt, dass die Zeit knapp bleibt.

Sie erinnern sich, dass die Umsetzung des Plans der Europäischen Kommission, der Ukraine ein „Wiedergutmachungsdarlehen“ für 140 Milliarden Euro eingefrorener russischer Reserven zu gewähren, wegen der belgischen Position gestoppt wurde. Die Spitzen der Europäischen Kommission und der belgischen Regierung werden sich am Freitag, den 7. November, treffen, um die Forderungen der belgischen Regierung zu erörtern und zu versuchen, die Widersprüche aufzulösen.