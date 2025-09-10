Europäischer Gerichtshof lehnt Einsprüche von Janukowytsch und Abramowitsch auf Streichung von der Sanktionsliste ab, Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Europäische Gerichtshof hat die Berufungen des flüchtigen Präsidenten Wiktor Janukowytsch und des Geschäftsmanns Roman Abramowitsch zurückgewiesen. Sie bleiben auf der Sanktionsliste, was bedeutet, dass die restriktiven Maßnahmen gegen sie fortgesetzt werden.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf den Brüsseler Korrespondenten von Radio Liberty, Ricard Jozwiak, in den sozialen Medien.

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat es abgelehnt, die Sanktionen gegen den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowytsch, seinen Sohn Olexander und den russischen Geschäftsmann Roman Abramowitsch aufzuheben.

Sanktionen gegen Janukowytsch

Es ist erwähnenswert, dass Wiktor Janukowytsch und sein Sohn Olexander auf der Grundlage eines von den ukrainischen Behörden eingeleiteten Strafverfahrens wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder in besonders großem Umfang in diese Liste aufgenommen wurden.

Dies ermöglichte es, ihre Vermögenswerte in der EU einzufrieren, um die Rückgabe der Gelder an die Ukraine zu erleichtern, falls sich die Anschuldigungen bestätigen sollten. Diese Sanktionen werden von der EU jährlich erneuert.

Im Juni 2021 hob der EU-Gerichtshof das Urteil auf, mit dem die Sanktionen gegen den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowytsch und seinen Sohn Olexander verlängert wurden.

Zu Beginn dieses Jahres hatte die EU die Sanktionen gegen das Umfeld von Wiktor Janukowytsch wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder verlängert. Allerdings hat sie die Sanktionsliste deutlich reduziert und den ehemaligen ukrainischen Präsidenten sogar von der Liste gestrichen.

Sanktionen gegen Abramowitsch