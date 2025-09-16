Das Existenzminimum und der Mindestlohn werden in der Ukraine angehoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Entwurf des Staatshaushalts für 2026 sieht eine Aktualisierung des Mindestlohns und des Existenzminimums vor, wie aus einem Artikel des EP hervorgeht.

Das Existenzminimum und der Mindestlohn wurden zum ersten Mal seit 2024 geändert. Sie wurden leicht erhöht und im Jahr 2025 nicht überarbeitet:

Mindestlohn – von 8000 Hrywnja auf 8647 Hrywnja (eine Erhöhung um 8%);

Das allgemeine Existenzminimum von Hrywnja 2920 auf Hrywnja 3209 (+9,9%);

Das Existenzminimum für nicht erwerbsfähige Personen von Hrywnja 3028 auf Hrywnja 3328 (+9,9%);

Das Existenzminimum für Personen, die ihre Arbeitsfähigkeit verloren haben, von Hrywnja 2361 auf Hrywnja 2595 (+9,9 %).

Die letztgenannte Zahl bestimmt die Höhe der Mindestrente. Der Höchstbetrag der Rente wird im Jahr 2026 bei 25,95 Tausend Hrywnja liegen. Lesen Sie auch: Haushalt 2026: Rekord-Kriegsausgaben und ein Defizit von 2,4 Billionen. Woher soll die Ukraine das Geld nehmen?

Um es kurz zu machen:

Am 1. Juli lag die Durchschnittsrente in der Ukraine bei 6.410,2 Hrywnja. Im Vergleich zum 1. April stieg sie um 1,1% (+Hrywnja 69) und lag um 10,2% (+Hrywnja 593,6) höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Im Jahr 2025 hat die Regierung die Sozialstandards für die Bevölkerung nicht erhöht, da dies eine enorme Ausgabe für den Haushalt darstellt und kein Geld dafür gefunden wurde, berichtete der zuständige Ausschuss der Werchowna Rada.