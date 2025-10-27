Die Explosionen reißen nicht ab: Die Russische Föderation greift Konotop zum zweiten Mal an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Terroristen haben die Stadt zweimal angegriffen. Überwachungskanäle berichten über Treffer.

In dieser Nacht wurde Konotop, in der Region Sumy, zum Ziel feindlicher Drohnen. In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober haben die russischen Streitkräfte die Stadt zweimal angegriffen. Dies wurde vom Stadtoberhaupt Artem Semenikhin, lokalen Quellen und Überwachungskanälen berichtet.

Die erste Welle des Beschusses dauerte von 22:00 bis 22:50 Uhr, als die Invasoren Konotop massiv mit Angriffsdrohnen angriffen. Stadtoberhaupt Artem Semenikhin sagte, dass es bei diesem Beschuss keine Opfer gab und keine nennenswerten Zerstörungen zu verzeichnen waren.

Gegen 01:37 Uhr begann jedoch die zweite Angriffswelle. Wieder waren Explosionen in der Stadt zu hören, und es gibt auch Informationen über Treffer.

Derzeit haben die örtlichen Behörden noch keine Angaben zu den Folgen dieses Angriffs veröffentlicht.

Wir erinnern daran, dass das russische Militär am Abend des 26. Oktober mindestens fünf Drohnenangriffe in der Gegend von Saporischschja durchgeführt hat. Infolgedessen waren mehr als 1.700 Haushalte ohne Stromanschluss.