Explosionen in der russischen Stadt Orel: ein lokales Wärmekraftwerk wird angegriffen (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Abend des 16. November waren in der russischen Stadt Orel zahlreiche Explosionen zu hören. Das Ziel könnte ein lokales Heizkraftwerk (KWK) gewesen sein, und die Russen beklagen einen Angriff durch Kampfdrohnen.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf russische Medien.

Insbesondere am Abend meldeten die lokalen Sender die „Gefahr von Angriffsdrohnen“ aus der Region Brjansk. Später hörten die Bewohner der russischen Stadt laute Explosionen und meldeten einen Brand in der Nähe eines Wärmekraftwerks.

Die Russen lügen, dass sie angeblich sechs Angriffsdrohnen über Orel „abgeschossen“ haben und dass „operative Dienste“ vor Ort tätig sind. Die örtlichen Behörden haben sich noch nicht zu den Folgen der Ankünfte in der Stadt geäußert. Fotos und Videos von dem Feuer, das nach dem Drohnentreffer ausgebrochen ist, wurden bereits online gestellt.