Der Feind heult vor Hilflosigkeit: Der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine vernichtet die russische Logistik in der Region Sumy (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

An der Front in der Region Sumy fügen Geheimdienstler des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine (DIU) der Logistik der russischen Invasoren verheerende Schläge zu.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine auf Telegram.

Eine konsolidierte Einheit von Spezialisten für unbemannte Systeme, zu der auch Kämpfer der Kraken, der Internationalen Legion und der Abteilung für aktive Operationen des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine gehören, leistet gute Arbeit, um alle Versuche des Feindes zu blockieren, den Nachschub aufzufüllen.

Die Hauptaufgabe der Einheit besteht darin, die Angreifer von der Versorgung mit Munition, Treibstoff, Nahrung und anderen Ressourcen abzuschneiden.

Die Späher kontrollieren den Luft- und Bodenraum und zerstören alles, was sich entlang der feindlichen Linien bewegt.

Auf diese Weise können wir unsere Infanterie an der Front wirksam unterstützen, was der Schlüssel zu erfolgreichen Kampfhandlungen ist.

Gleichzeitig sind die russischen Angreifer in diesem Gebiet völlig hilflos – jeder ihrer Schritte ist mit tödlichen Verlusten verbunden.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 187

