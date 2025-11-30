Finnische Außenministerin ist skeptisch über den Fortschritt des Friedensplans für die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die finnische Außenministerin Elina Valtonen hat sich skeptisch über die Fortschritte des Friedensplans für die Ukraine geäußert und festgestellt, dass die Forderungen Russlands noch härter geworden sind.