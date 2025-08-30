Folgen des russischen Angriffs: In Dnipro werden die Häuser 5 Stunden lang abwechselnd mit Strom versorgt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In Dnipro werden die Häuser der Verbraucher 5 Stunden lang abwechselnd mit Strom versorgt, bis die Schäden behoben sind.

Dies berichtet der Fernsehsender D1.

Die Zentrale Energiegesellschaft teilt mit, dass sie vorübergehend Notstromausfälle einführt, heißt es in der Erklärung.

„Aufgrund eines lokalen Strommangels in den Verbrauchernetzen in Dnipro, die durch einen nächtlichen feindlichen Angriff beschädigt wurden, werden die Häuser der Verbraucher 5 Stunden lang abwechselnd mit Strom versorgt, bis der Schaden behoben ist“, berichtet der Sender D1 TV.

Notfallteams werden kontinuierlich daran arbeiten, den Schaden zu beheben, bis der Angriff vollständig beseitigt ist, heißt es in der Erklärung.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht des 30. August hat Russland einen massiven kombinierten Angriff auf den Fluss Dnipro gestartet. Mehrere Gruppen von Kalibr-Marschflugkörpern wurden aus dem Gebiet des russischen Novorossiysk in Richtung Dnipro abgeschossen. Der Angriff wurde von einem massiven Einsatz von Angriffsdrohnen begleitet.

Es wurde auch berichtet, dass 25.000 Abonnenten in Saporischschja als Folge des feindlichen Angriffs ohne Strom sind. Fünf Notfallteams sind im Einsatz, und Experten versprechen, die Arbeiten abzuschließen und die Stromversorgung innerhalb eines Tages wiederherzustellen.

In der Nacht zum 30. August griff Russland die Ukraine mit Angriffsdrohnen, Luft-, Land- und Seeraketen an. Die Luftabwehr neutralisierte 548 der 582 feindlichen Luftangriffsfahrzeuge, wobei einige Treffer und Trümmer fielen.