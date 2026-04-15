Günstiger Wohnraum für Binnenvertriebene: Das Ministerium für Entwicklung hat eine Ausweitung des Programms angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft für junge Menschen hat die 25. Auswahlrunde im Rahmen des Programms für erschwingliche Hypotheken für Binnenvertriebene durchgeführt: Weitere 425 Familien können nun zu vergünstigten Konditionen eine eigene Wohnung erwerben.

Dies teilt das Ministerium für kommunale und territoriale Entwicklung mit.

Möglich wurde dies durch die erste Tranche in Höhe von 7,5 Millionen Euro von der Internationalen Organisation für Migration im Rahmen eines neuen Abkommens, das mit Unterstützung des Ministeriums für Entwicklung unterzeichnet wurde. Insgesamt sieht das Dokument 33 Millionen Euro für die Ausweitung des Programms vor.

„Es ist wichtig, dass das Programm nach dem Prinzip eines revolvierenden Fonds funktioniert – die Mittel, die aus den vergebenen Krediten zurückfließen, werden zur Unterstützung neuer Teilnehmer verwendet“, erklärte die stellvertretende Ministerin Nataliia Kozlovska.

Ihren Worten zufolge werden dank dieser bereits bereitgestellten Mittel zusätzlich rund 250 vergünstigte Hypothekarkredite gewährt werden können

Kreditnehmer können einen Kredit mit einem Zinssatz von 3 % p. a. und einer Laufzeit von bis zu 30 Jahren erhalten. Die Wohnfläche beträgt bis zu 52,5 m² für eine Familie mit 1–2 Personen + 21 m² für jedes weitere Familienmitglied.

Unabhängig vom Ort der Antragstellung kann die Wohnung in jeder Region der Ukraine erworben werden, mit Ausnahme der vorübergehend besetzten Gebiete und der Gebiete, in denen Kampfhandlungen andauern oder möglich sind.

Spätestens am nächsten Werktag nach der Auswahl werden die regionalen Abteilungen der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft „Derzmolodzhytlo“ die Teilnehmer über die weiteren Schritte und die erforderlichen Unterlagen informieren, heißt es in der Mitteilung.