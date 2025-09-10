Die Gaspreise in der Ukraine sind gesunken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der tatsächliche Preis für den Gasverkauf in der Ukraine ist im August 2025 um 6,7% auf Hrywnja 21.607 pro 1.000 Kubikmeter ohne Mehrwertsteuer gefallen.

Die Gaspreise in der Ukraine sind leicht gesunken, aber sie sind etwa 20% höher als in Europa. Dies meldet das Wirtschaftsministerium.

Gleichzeitig ist das Gas deutlich teurer als im August letzten Jahres (12.995 Hrywnja).