Gefälschte Quittungen statt echter: Betrugsmasche in einer Fleischhandelskette aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Den Käufern wurden Belege ausgehändigt, die äußerlich wie Steuerbelege aussahen, jedoch tatsächlich nicht über die Registrierkassen erfasst worden waren.

Die staatliche Steuerbehörde hat Manipulationen an Zahlungsbelegen in der Einzelhandelskette für Fleisch und Fleischprodukte eines der größten Steuerzahler aufgedeckt. Dies teilte die Pressestelle der Behörde am Montag, dem 23. März, mit.

„Solche Manipulationen mit Steuerbelegen verstoßen nicht nur gegen das Gesetz, sondern schaffen auch ungleiche Wettbewerbsbedingungen für seriöse Unternehmen und schaden dem Staatshaushalt“, betonte die staatliche Steuerbehörde.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Laufe des März bei Testkäufen festgestellt wurde, dass den Käufern Belege ausgehändigt wurden, die äußerlich wie Steuerbelege aussahen, jedoch tatsächlich nicht über die Registrierkassen erfasst worden waren.

Bei den tatsächlichen Kontrollen wurden in jeder Verkaufsstelle jeweils zwei Geräte zum Ausdrucken von Belegen entdeckt: eines für offizielle Steuerbelege und ein anderes zur Erstellung von mit spezieller Software gefälschten Belegen. Dies ermöglichte es, einen Teil der Verkäufe ohne Erfassung über die Registrierkasse und ohne ordnungsgemäße Besteuerung abzuwickeln.

Die Staatliche Steuerbehörde teilte mit, dass die Kontrollen derzeit fortgesetzt werden und dass auf Grundlage der Ergebnisse Strafmaßnahmen gegen den Steuerpflichtigen verhängt werden. Die Unterlagen werden an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet, um eine rechtliche Bewertung der Handlungen der Beamten vorzunehmen.