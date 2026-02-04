Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Fast die Hälfte der Ukrainer ist der Ansicht, dass es unter den Vertretern der Macht echte Fachleute gibt, die nach dem Krieg in ihren Ämtern bleiben können. Gleichzeitig möchten 42 % der Bürger die derzeitigen Beamten in Zukunft nicht mehr an der Macht sehen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten einer Umfrage des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie (Kiewer Internationales Institut für Soziologie).