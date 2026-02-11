Der Gegner hat einen Laden in der Region Charkiw angegriffen: Es ist ein Brand ausgebrochen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Besatzungstruppen haben einen Laden in der Stadt Barwinkowe in der Region Charkiw angegriffen: Es gibt Verletzte, die Polizei leistet Hilfe am Ort des Geschehens.

Quelle: Polizei der Region Charkiw

Details: Es wird berichtet, dass bis 21:00 Uhr sieben Verletzte bekannt sind.

Am 11. Februar um ca. 18:35 Uhr haben russische Truppen die Stadt Barwinkowe im Bezirk Isjum beschossen. Durch den Beschuss geriet ein zweistöckiges Geschäft in Brand.

Wörtlich: „Am Ort des Geschehens sind Rettungskräfte im Einsatz, Polizisten leisten den Verletzten Hilfe und dokumentieren die Folgen des feindlichen Angriffs.

Aufgrund des Kriegsverbrechens haben die Ermittler ein Strafverfahren gemäß Artikel 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine eingeleitet.“