Der Generalstab hat den Beginn der Bildung der Cyber-Streitkräfte angekündigt, und die Rada wird morgen den Gesetzesentwurf prüfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Gesetzentwurf „Über die Cyber-Streitkräfte der Streitkräfte der Ukraine“ wird am Dienstag, den 7. Oktober, von der Werchowna Rada geprüft.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Bezugnahme auf einen Beitrag des Generalstabs auf Telegram.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Streitkräfte der Ukraine weiterhin ihre Fähigkeiten zur Bekämpfung des Feindes im Cyberspace ausbauen. Nach dem Ausbruch eines umfassenden Krieges wehren die Cyberwar-Einheiten bereits russische Cyber-Aggressionen ab.

„Am 7. Oktober 2025 soll die Werchowna Rada der Ukraine in erster Lesung den Gesetzentwurf Nr. 12349 ‚Über die Cyber-Kräfte der Streitkräfte der Ukraine‘ behandeln“, teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

Der Gesetzentwurf wurde von einer Arbeitsgruppe erarbeitet, der auch spezialisierte Experten des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine angehörten.

„Die Verabschiedung des Gesetzentwurfs und die Unterstützung der Initiative der ukrainischen Streitkräfte zur Schaffung von Cyber-Streitkräften und zur Entwicklung effektiver Kampffähigkeiten im Cyberspace werden die Umsetzung der notwendigen Veränderungen zur Bekämpfung des Aggressors beschleunigen“, heißt es in der Erklärung.

Zur Erinnerung: Die Streitkräfte der Ukraine haben vollständig auf eine Korpsstruktur umgestellt. Die neu geschaffenen Korps haben mit der Durchführung von Kampfeinsätzen begonnen, und es gibt erste positive Ergebnisse.

Trotz der Probleme bei der Personalausstattung und der Ausbildung integrieren sich die Korps aktiv in das militärische System.

Zuvor hatte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, erklärt, dass die Streitkräfte der Ukraine reorganisiert werden, um die Effizienz zu steigern.

Ihm zufolge wird dies die Schaffung von mehr Reserven für Offensiv- und Gegenoffensivaktionen ermöglichen.