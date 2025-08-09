FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Der Generalstab nannte die Verluste der Russischen Föderation mit Stand vom 9. August

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

SAMs zerstörten mehr als 50 russische Geschütze verschiedener Typen, 125 Fahrzeuge und ein Flugabwehrsystem.

In den vergangenen 24 Stunden hat die russische Besatzungsarmee 940 getötete und verwundete Soldaten an der Front in der Ukraine verloren. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in der morgendlichen Zusammenfassung am Samstag, den 9. August, mit.

Demnach belaufen sich die geschätzten russischen Gesamtverluste seit Beginn der Invasion auf etwa 1.062.290 Menschen.

  • Weitere russische Verluste seit Beginn des Krieges: .*
  • Panzer – 11088 (+5) Einheiten gepanzerte Kampffahrzeuge – 23103 (+1) Einheiten Artilleriesysteme – 31273 (+41) Einheiten Mehrfachraketenwerfer – 1456 (+0) Einheiten Luftverteidigungsanlagen – 1204 (+1) Einheiten Flugzeuge – 421 (+0) Einheiten Hubschrauber – 340 (+0) Unbemannte Luftfahrzeuge der operativen undtaktischer Ebene – 50315 (+147) Marschflugkörper – 3555 (+0) Schiffe / Boote – 28 (+0) U-Boote – 1 (+0) Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 57856 (+125) Spezialfahrzeuge – 3936 (+0). Zuvor hatten die Massenmedien berichtet, dass russische Söldner aus 28 Ländern in der Ukraine ums Leben gekommen seien. Unter den toten Ausländern, deren Identität die Journalisten feststellen konnten, waren vor allem Bürger aus Tadschikistan und Usbekistan.

Fast ein Drittel der russischen Sträflinge, die in den Krieg zogen, sind bereits gestorben – Hauptdirektion des Geheimdienstes

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 235

