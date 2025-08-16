Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

SAMs haben mehr als 340 Einheiten verschiedener russischer Ausrüstungen zerstört, darunter mehr als 40 Geschütze verschiedener Typen.

In den vergangenen 24 Stunden hat die Besatzungsarmee der Russischen Föderation 1.010 getötete und verwundete Soldaten an der Front in der Ukraine verloren. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in der morgendlichen Zusammenfassung am Samstag, den 16. August, mit.

Demnach belaufen sich die geschätzten russischen Gesamtverluste seit Beginn der Invasion auf etwa 1.069.050 Menschen.

Weitere russische Verluste seit Beginn des Krieges: .*

panzer – 1.112 (+6 pro Tag) Einheiten gepanzerte Kampffahrzeuge – 23135 (+2) Einheiten Artilleriesysteme – 31540 (+42) Einheiten Mehrfachraketenwerfer – 1.467 (+0) Einheiten Luftverteidigungsanlagen – 1.207 (+0) Einheiten Flugzeuge – 422 (+0) Einheiten Hubschrauber – 340 (+0) Unbemannte Luftfahrzeuge der operativen undtaktischer Ebene – 51342 (+152) Marschflugkörper – 3558 (+0) Schiffe/Boote – 28 (+0) U-Boote – 1 (+0) Kraftfahrzeuge und Tanker – 58733 (+137) Spezialfahrzeuge – 3942 (+2). Zuvor hatten die Massenmedien berichtet, dass russische Söldner aus 28 Ländern in der Ukraine ums Leben gekommen seien. Unter den toten Ausländern, deren Identität die Journalisten feststellen konnten, waren vor allem Bürger aus Tadschikistan und Usbekistan.

Neuer Rekord: Scharfschütze eliminiert zwei Angreifer auf 4000 Meter Entfernung