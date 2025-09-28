Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Um die Niederlage zu vertuschen, haben russische Propagandisten begonnen, Fälschungen über die angebliche Einnahme von Yampol zu verbreiten.

Die russischen Angreifer versuchten, ihre Positionen in der Nähe von Jampol in der Sumschtschina zu verbessern, aber die ukrainischen Verteidiger zogen sofort ihre Kräfte zurück und hinderten die Angreifer am Vormarsch. Dies meldete der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Sonntag, den 28. September.

„Der Feind hat eines seiner Ziele darin gesehen, die taktische Position in der Gegend des Dorfes Jampol zu verbessern. Als Reaktion auf die Situation haben die Verteidigungskräfte die notwendigen Kräfte und Mittel konzentriert, um die Umsetzung dieser Pläne zu verhindern“, so die Militärs.

Es wird darauf hingewiesen, dass russische Propagandisten, um die Niederlage zu verschleiern, begonnen haben, Fälschungen über die angebliche Einnahme von Yampol zu verbreiten.

Der Generalstab betonte, dass die Siedlung vollständig unter ukrainischer Kontrolle steht, alle russischen Saboteure werden rechtzeitig aufgespürt und neutralisiert. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Soldaten der ukrainischen Streitkräfte im Nordosten des Landes, insbesondere in der Region Sumy, weiterhin Erfolge erzielen und dabei Taktiken anwenden, die zuvor von russischen Truppen eingesetzt wurden. Ukrainische Streitkräfte pflanzen Staatsflaggen in einem Dorf in der Region Sumy auf