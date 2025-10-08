Geschäft ausgesetzt: Russen überfallen das Werk des größten Hummus-Herstellers Yofi

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Russen haben das Werk des Hummus-Herstellers Yofi angegriffen und das Unternehmen gezwungen, seine Lieferungen vorübergehend einzustellen.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens auf seiner Instagram-Seite mit.

„Gott sei Dank wurde niemand verletzt – die Menschen konnten 20 Minuten vor dem Angriff das Werk verlassen. Allerdings wurde die Produktionsanlage erheblich beschädigt, so dass wir gezwungen waren, die Lieferungen vorübergehend einzustellen“, hieß es in der Erklärung.

Das Unternehmen erklärte, dass es bereits mit der Wiederaufnahme der Produktion begonnen hat und plant, die Lieferungen innerhalb eines Monats wieder aufzunehmen.

Nach Angaben von Forbes Ukraine hält Yofi etwa 70% des ukrainischen Hummusmarktes, wobei die Produktion in Kiew angesiedelt ist. Das Unternehmen produziert 1.200 Tonnen Produkte pro Jahr.

