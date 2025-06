Gorokhovsky kommentierte den Skandal mit Nazariy Gusakov

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der CEO der Monobank sagte, dass die Manager der Bank Gusakov nicht mit den Gebühren geholfen haben.

Gorokhovsky gab dies auf seinem Telegram-Kanal bekannt.

Der Mitbegründer der Bank merkte an, dass Nazariy’s Bankkonto Guthaben für das Treffen hatte. Weitere Abbuchungen davon werden nur gegen die Rechnungen für die Behandlung möglich sein.

„Er hat Geld für die Behandlung gesammelt und eine Menge Geld gesammelt. Übrigens hat er das Geld nicht nur bei der Bank, sondern auch auf den Konten von Privat gesammelt. Jetzt sieht es so aus, als habe er betrogen und das Geld für andere Zwecke verwendet. Es fällt mir schwer, das zu beurteilen und hier als Schiedsrichter aufzutreten“, sagte Gorochowski.

Gleichzeitig wies Gorochowski darauf hin, dass die Manager der Monobank Nazariy Gusakov nicht mit den Gebühren geholfen haben und er mit anderen Bankkunden gleichgestellt war.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Am 18. Juni brach in den sozialen Medien ein Skandal aus, in dessen Mittelpunkt der 31-jährige Nazariy Gusakov aus Lwiw stand. X-Nutzer verdächtigen den Mann der undurchsichtigen Verwaltung von Geldern, die er zur Behandlung einer schweren Krankheit, der spinalen Muskelatrophie (SMA), sammelt.

Selenskyj kommentierte den Skandal um den angeblichen Betrug des SMA-Patienten und Influencers Nazariy Gusakov, der Geld für seine eigene Behandlung sammelte.