Der Gründer der Publikation Nashi Dengi ist gestorben

Eine der bekanntesten Untersuchungen von Alexej Schalajskij und seinem Kollegen Jurij Nikolow war das Material über „Bojkos Wyschki“.

Der Enthüllungsjournalist Alexei Shalaysky, Gründer der Publikation Nashi Dengi, ist gestorben. Dies wurde am Samstag, den 4. Oktober von dem Journalisten Sergei Syrovatka berichtet

Es wird darauf hingewiesen, dass Alexei Shalaysky heute Nacht an einer Herzerkrankung gestorben ist.

Olexij Shalayskyj deckte eine große Anzahl von Korruptionsfällen auf und war einer der führenden investigativen Journalisten der Ukraine.

Laut Media Detector begann Schalayskyj seine Karriere an der Wende der 1980er-1990er Jahre bei einer Studentenzeitung, arbeitete dann für Ratusha, das PIK-Magazin, ForUm, ProUA-Websites, Dzerkalo Tyzhnya und gründete danach zusammen mit Jurij Nikolov die Online-Publikation Nashi Dengi.