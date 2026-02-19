An der Grenze zu Rumänien wurde der Verkehr für Lkw und Busse aufgrund widriger Wetterbedingungen eingeschränkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen und erheblicher Niederschläge wurde die Abfertigung von Lastkraftwagen und Personenkraftwagen am Grenzübergang „Isakcha“ (angrenzend an den ukrainischen Grenzübergang „Orlivka“) vorübergehend ausgesetzt.

Dies teilt der Staatliche Grenzschutzdienst unter Berufung auf Informationen der rumänischen Grenzpolizei mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass nur der Verkehr von Personenkraftwagen erlaubt ist.