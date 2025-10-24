"Wir haben unsere eigene Produktion verloren": Die Regierung hat 8,4 Mrd. Hrywnja für Gasimporte bereitgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung hat 8,4 Mrd. Hrywnja für Gasimporte für die Heizperiode für die Bevölkerung bereitgestellt.

Dies gab Ministerpräsidentin Yulia Swyrydenko bekannt.

„Diese Entscheidung ist Teil der Vorbereitungen für den Winter angesichts des Beschusses. Die Ukraine braucht mehr Gas für einen stabilen Verlauf der Heizsaison. Schließlich haben wir durch die massiven russischen Angriffe auf die Gasinfrastruktur vorübergehend unsere eigene Produktion verloren“, sagte sie.

Swyrydenko betonte, dass der Kauf zusätzlicher Energie dazu beitragen wird, die Zuverlässigkeit der Gas- und Wärmeversorgung der ukrainischen Haushalte angesichts des russischen Energieterrors zu verbessern.

Um es kurz zu machen:

Die Ukraine wird aufgrund des Ausfalls der heimischen Produktion zusätzliches Gas importieren müssen, und das Volumen der Importe sollte dem Volumen der Verluste entsprechen, sagte der stellvertretende Energieminister Mykola Kolisnyk.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Ukraine notfalls in der Lage wäre, Gas im Wert von 2 Milliarden Dollar zu finden. Das Land weiß, woher es das Geld nehmen kann und woher es Gas importieren kann.

Letzte Woche hat Natalija Bojko, Mitglied des Aufsichtsrats von Naftohas of Ukraine, Medienberichte nicht dementiert, wonach die Ukraine durch russische Angriffe Anfang Oktober etwa 60% ihrer täglichen Gasproduktion verloren hat.